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Spor, Futbol

Bundesliga'da şampiyon son hafta belli olacak

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde lider Bayern Münih, deplasmanda Leipzig ile golsüz berabere kalarak sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.

Erbil Başay   | 11.05.2019
Bundesliga'da şampiyon son hafta belli olacak

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, deplasmanda Leipzig ile golsüz berabere kalarak sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 33. haftasında Red Bull Arena'da Leipzig'e konuk oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da gol atamadı ve maç 0-0 berabere sonuçlandı.

Şampiyonluk yarışında Bayern Münih'in en yakın takipçisi Borussia Dortmund, sahasında Fortuna Düsseldorf’u 3-2 yendi.

Sarı-siyahlıların gollerini 41. dakikada Christian Pulisic, 53. dakika Thomas Delaney ve 90+2. dakikada Mario Götze attı. Konuk ekibin golleri ise 47. dakikada Oliver Fink ve 90+5. dakikada Dawid Kownacki kaydetti.

Bu sonuçların ardından Bayer Münih 75 puanla liderliğini sürdürürken, ikinci sıradaki Borussia Dortmund 73 puanla takibine devam etti.

Ligin son haftasında Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund ise deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.

Stuttgart play-out maçları oynayacak

Öte yandan puan cetvelinde son sırada yer alan Nürnberg ile 17. sıradaki Hannover 96’nın küme düşmesi kesinleşti.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart ise sahasında Wolfsburg'u 3-0 mağlup ederek puanı 27'ye yükseltti.

Stuttgart böylelikle kümede kalmak için İkinci Ligi 3. sırada tamamlayacak takım ile play-out maçları oynamayı garantiledi.

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