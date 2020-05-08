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Spor, Futbol

Bülent Uygun Denizlispor'la yola devam etmek istiyor

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Gelecek sezonla ilgili anlaşma yapmadık. Takıma başarı getireceksem ve yararımız olacaksa anlaşarak yolumuza devam etmeyi istiyorum" dedi.

Sebahatdin Zeyrek   | 08.05.2020
Bülent Uygun Denizlispor'la yola devam etmek istiyor

Denizli

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kulüplerin mali bütçesini sürdürebilmesi için maçların devam etmesi kararını olumlu bulduğunu söyledi. 

Koronavirüs salgınını en kısa zamanda atlatarak eski günlere dönmeyi umut ettiğini anlatan Uygun, "En yakın zamanda bu süreci atlatıp hep birlikte sağlıklı, huzurlu, güzel günlere birlikte gideceğimize gönülden inanıyorum. Lige verilen ara, kulüpleri, oyuncuları ve çalışanları mutlaka etkiledi. Fakat biz bu krizi kendimize bir fırsat gibi görüp çok çalışmalıyız. Uzun süre takım halinde antrenman yapamamıştık. Şu anda devam eden çalışmalarda eksikliklerimiz gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Uygun, aradan önce takım olarak iyi bir çıkış yakaladıklarını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldikten sonra gösterdiğimiz performans bizim açımızdan mutluluk verici. Bu sezon Denizlispor'un hak ettiği ve güzel yerlerde bitirmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gelecek sezonla ilgili anlaşma yapmadık. Ben takıma başarı getireceksem ve yararımız olacaksa anlaşarak yolumuza devam etmeyi istiyorum. Ancak olmazsa da Denizlispor camiasına teşekkür edip kendilerinden müsaade isterim ve yolumuza devam ederiz."

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