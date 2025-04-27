Bol gollü karşılaşmada kazanan Trabzonspor

Trabzon
İlk yarı
7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Banza'nın pasında ceza alanı sağ tarafında Zubkov'un şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçen top yan direkten döndü. Dönen topla tekrar buluşan bu futbolcu, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
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17. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Malheiro'nun sağ taraftan yerden pasında ceza alanı içinde Sikan'ın aktarmak istediği top, savunmadan döndü. Dönen topu Sikan, yerden bir vuruşla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan filelerle buluşturdu: 2-0.
27. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Kaleci Uğurcan'ın yerden hatalı pasında topla buluşarak ceza alanına giren Cordova, rakibinden sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1.
31. dakikada Mendy'nin pasında ceza alanı sol çaprazından Visca'nın şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
32. dakikada Visca'nın pasında ceza sahasında Banza'nın şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti.
38. dakikada Trabzonspor farkı yeniden 2'ye yükseltti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Zubkov'un çıkardığı topu ceza alanı içinde Sikan, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından filelere gönderdi: 3-1.
44. dakikada Balkovec'in sol taraftan yaptığı ortada ceza alanında arka direkte Visca, topa eliyle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada konuk takımda Hadergjonaj, kullandığı penaltıda topu ve kaleci Uğurcan Çakır'ı ayrı köşelere göndererek farkı tekrar 1'e indirdi: 3-2.
45+4. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Sikan, kafayla arka direkteki Banza'ya gönderdi. Bu futbolcu da kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci yarı
49. dakikada ceza alanı dışından Zubkov'un şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın omzuna çarpan top kornere gitti.
52. dakikada Hadergjonaj'ın sağ taraftan yerden pasında, yakın mesafeden Sporar, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-3.
88. dakikada ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Zubkov'un şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı yatarak çeldi. Dönen topu Arif Boşluk tamamlamak istedi ancak Ertuğrul bir kez daha tehlikeyi önledi.
90+2. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında, savunmada Malheiro'nun kafa ile uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasının gerisindeki Makouta'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda etkisiz vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak kontrol etti.
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Kafkas: Uğradığımız haksızlıklar Trabzonspor camiasının sessiz kalmayacağı şekilde, bugünde gördük
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 4-3 mağlup ettikleri Corendon Alanyaspor maçına ilişkin, "Galip gelsek de uğradığımız haksızlıklar Trabzonspor camiasının sessiz kalmayacağı şekilde, bugünde gördük." dedi.
Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kafkas, maçtan galip gelmelerine rağmen mutlu ve memnun olmadıklarını söyledi.
Kafkas, güzel futbolu seyrederek keyfini çıkarmak istediklerini belirterek, "Galip gelsek de uğradığımız haksızlıklar Trabzonspor camiasının sessiz kalmayacağı şekilde, bugünde gördük. Yani Türkiye Kupası'nda finale çıkmış bir takımız. Geçen hafta yaşadığımız bariz hataları gördük. Biz artık kötü niyet, art niyet, iyi niyet bunları geçtik neden hep bizim başımıza geliyor? Neden Trabzonspor'a karşı böyle bir ön yargı var? Bu çocuklar 90 dakika boyunca inanılmaz derecede mücadele ediyorlar, alın teri döküyorlar." diye konuştu.
"Artık sabrımız sınanıyor"
Futbolcuların büyük bir emeği olduğunu aktaran Kafkas, şöyle devam etti:
"Diyecek söz bulamıyoruz gerçekten. Böyle bir maç güzel başladı. Biz atıyoruz hakem atıyor, biz atıyoruz, VAR atıyor, pardon Alanya atıyor. Yani sonuç itibarıyla 3 puanı alıyoruz mutlu değiliz, niye? Futbol gerçekten artık kendi mecrasından çıkmış durumda. Daha dikkatli olunması lazım. Bu sadece Trabzonspor'a ve dört büyük kulübe değil, tüm Anadolu takımlarına ve tüm kulüplere. Gerçekten artık sabrımız sınanıyor. Şuraya çıkıp maçtan sonra konuşmaktan artık inanın nefret ediyoruz. Bir camiayı temsil ediyoruz. Camiamız lime lime doğranıyor ve buna sessiz kalamayız sonuç ne olursa olsun."
Kafkas, sezonun bitmesine kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, "Lütfen diyoruz artık biraz daha dikkatli ve adaletli olalım. Artık biz maçlardan sonra teknik anlamda maç hakkında konuşmak istemiyoruz. Şu çocukların emeğine yazık oluyor." dedi.
Bir gazetecinin TFF'nin hakem hatalarına karşı sessiz kaldığı yönündeki soruya ise Kafkas, şu yanıtı verdi:
"Bunun cevabını sayın federasyon başkanı verecek ama federasyon başkanın kendi yaptığı bariz bir hata var ki adaletini Trabzonsporluluğu üzerinden yansıtmaya çalıştı biliyorsunuz. Bir hakem, Trabzonspor veya Diyarbakırspor mücadelesinde inisiyatif hakkını rakipten yana kullansınlar dedi. Bu zaten adaletsizlik. Adalet için Trabzonspor'u kullanmaya gerek yok. Bu bir hataydı ama MHK üzerinde etkisi var mı? Kendisine mi bir operasyon yapılıyor? Bunlar hep olabilecek şeyler olabilir de ama bu sorunun cevabı Hacıosmanoğlu, biz değiliz."
Kafkas, futbolun eğlence olmaktan çıktığını dile getirerek, "Sezon başından beri evet saha sonuçlarından mutlu değiliz. Defalarca taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Burada sorun yok ama ciddi ciddi adaletli bir insan eline kalem kağıt alıp bugüne kadar oynanan maçlara baktığı zaman Trabzonspor'a 20 puan yazar. O zamanda nerede olduğumuz bariz ortada." ifadelerini kullandı.
Maçtaki VAR hakeminin yabancı olduğunun hatırlatılması üzerine Kafkas, "Burada bence sistemsel bir hata var. VAR'ın başında hangi uyruktan kimin olduğu önemli değil. Kimisi 'Yapı var.' der, kimisi başka der var ama bir şey var. Bu Trabzonspor üzerine kesinlikle bu oyun oynanıyor. Bu oyuna 'dur' diyecek olan federasyon başkanıdır." yanıtını verdi.
Zeyyat Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray'ın finalde karışılacağı maça yabancı hakem taleplerinin olup olmadığının sorulması üzerine, "Yabancı hakem konusunu sayın başkan birkaç gün önce açıkladı zaten. Biz bunu talep etmiştik, yerine gelmemişti ama ben yine söylüyorum, sorun hangi uyruktan hakemin olduğu önemli değil sistemde problem var." diye konuştu.
UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın yarın finalde Barcelona ile karşılaşacağını hatırlatan Kafkas, oyuncuların geldiği noktanın başlı başına büyük bir başarı olduğunu dile getirdi.
Kafkas, takım olma olgusunu sonuçlara en iyi şekilde aktardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Gerçekten çok iyi mücadele ettiler ve takım oldular. Birlikte hem sahada çok iyi işler yapıyorlar hem de dışarıda eğleniyorlar. Çok mutlu bir takımımız var. Çok iyi bir teknik adam var başında. Bence tarihe isimlerini yazdırmışlardır. Yarın ki maç sadece bir son noktadır. Sonuç ne olursa olsun kupayı buraya getirecek olmamıza rağmen çok başarılı bir U19 takımı görüyorum. Türk spor ve futbol kamuoyu güzel gencecik gençler yetiştirdi ve sahip oldu."
Corendon Alanyaspor cephesi
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-3 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.
Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını söyleyemeyeceğini belirterek "Yediğimiz goller de aslında bizim hafta boyunca çalıştığımız gollerdi. Trabzonspor'un daha önce attığı tarzda goller yedik. Pozitif tarafına bakılırsa inancımızı hiç kaybetmedik, takım sonuna kadar mücadele etti." dedi.
Oyundan hiç kopmadıklarını ifade eden Portekizli teknik adam, "Soyunma odasında başarabileceğimizi gol atabileceğimizi konuştuk. İkinci yarıda 4-3'ü bulduk ama maç sonunda birçok pozisyon var 4-4'ü de bulabilirdik. Beraberlikle bitseydi tamamen maçın, oyunun hak ettiği sonuç olurdu. Şu andaki durumuzu bir kenara bırakacak olursak gelip burada 95 dakika mücadele etmek bizim açımızdan çok iyi. Trabzon gibi yerde 3 gol atmanıza karşın kaybediyorsanız bu can sıkıcı olabiliyor. Ama yine de mutlu olduğumuz pozitif baktığımız yönler var." diye konuştu.
Göreve başladığında 60. dakikadan sonra oyuncuların düşmeye başladığını ifade eden Pereira, şu değerlendirmeleri yaptı:
"Bugün 90 dakika çok iyi mücadele etti, yorulmadılar. Bu bizim açımızdan pozitif. Rakibimizin iyi oyuncuları ve hocası var. Bu da bizim istediğimiz sonucu almamızı zorlaştırdı. Önümüzde yeni haftamız var, daha çok çalışıp daha iyi yerlere gelmeliyiz. Önümüzdeki hafta final maçımız var. Tamamen savaş, mücadele içindeyiz. Ligde kalmak bize bağlı. 5 maçı kazanırsak kesinlikle kalıyoruz. Bu bize bağlı. Bugünkü sonuç bizi zor duruma soktu ama önümüz açık. Biz inanmaya devam ediyoruz. Kazandığımız sürece ligde kalacağız."
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