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Spor, Futbol

Bodrumspor, play-off finalinde Pendikspor'un rakibi oldu

Spor Toto 1. Lig play-off 2. turun rövanşında Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 yendi. Bodrumspor, play-off finalinde Pendikspor'un rakibi oldu.

Ali Ballı  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Bodrumspor, play-off finalinde Pendikspor'un rakibi oldu

Muğla

İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen rövanş mücadelesinde avantajlı skor elde ederek turu geçen Bodrumspor, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi oldu.

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