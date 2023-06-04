Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,902.70
BTC/USDT
27,210.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaraylı taraftarlar kutlama yapıyor. Ankara’daki Güvenpark’tan yayındayız.
logo
Spor

Türk kadın sporcu Bengisu Avcı, Manhattan Adası etrafını 9 saatte yüzdü

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Manhattan Adası etrafındaki parkuru tamamlayan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Islam Doğru  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Türk kadın sporcu Bengisu Avcı, Manhattan Adası etrafını 9 saatte yüzdü Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

New York

New York’ta tekneden atlayarak suya giren Avcı, 48 kilometre uzunluğundaki Manhattan Adası parkurunu 9 saatte yüzerek tamamladı. Bunu başaran ilk Türk kadın sporcu unvanına ulaşan Avcı'ya, takım arkadaşı Murat Öz, tekneden takip ederek destek verdi.

Murat Öz ise bu akşam TSİ 01.00'de Manhattan Adası etrafında suya girerek aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak.

İki Türk yüzücü, ultra maraton yüzme kategorisinde sırasıyla Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası parkurlarını tamamlayarak, açık suda "üçlü taç" (triple crown) unvanını alan Türk sporcular arasına girmek istiyor.

Bengisu Avcı, 2018'de Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikada geçmiş ve bunu en hızlı gerçekleştiren kadın Türk sporcu rekorunu kırmıştı. Avcı, Eylül 2022'de de Catalina Adası ile Los Angeles'i bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'ndaki parkuru yüzerek geçen ilk Türk kadın sporcu olarak da biliniyor.

Murat Öz de İstanbul Boğazı'nı 16 kez, Çanakkale Boğazı'nı 7 sene üst üste yüzerek geçmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinop’ta sağanak nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime ara verildi
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD'da afet yönetimi toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı
Türkiye, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Konsey üyeliğine yeniden seçilmekten memnun

Benzer haberler

Türk kadın sporcu Bengisu Avcı, Manhattan Adası etrafını 9 saatte yüzdü

Türk kadın sporcu Bengisu Avcı, Manhattan Adası etrafını 9 saatte yüzdü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet