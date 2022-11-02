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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolculardan Trezeguet, Medikal Park Stadyumunda basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Bodrumspor ligde kalıcı olmak istiyor

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü konuk edeceği Dyorex Boluspor'u yenerek ligdeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Ali Ballı   | 02.11.2022
Bodrumspor ligde kalıcı olmak istiyor Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Boluspor maçının hazırlıklarını Yalıçiftlik Tesisleri'nde sürdüren Ege temsilcisinde kulüp başkanı Rıza Karakaya, basın mensuplarına, takımın performansından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Takıma çok güvendiklerini ifade eden Karakaya, "Bodrum'u en iyi şekilde temsil etmek, bu ligde kalıcı olmak, iyi futbol izletmek gibi amaçlarımız devam ediyor. Bodrumspor, çok huzurlu bir kulüp. Birlik ve beraberliğin yüksek olduğu bir camia ve bu da sahaya yansıyor. Bodrum'a karşı ilgi de günden güne artıyor." diye konuştu.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise Boluspor'un zor bir rakip olduğunu ancak kendilerinin de iyi bir takım olduğunu kaydetti.

Mücadele ruhu yüksek bir takım olduklarını aktaran Taşdemir, "Bu ruhu sürdürebildiğimiz takdirde her rakibimizi yenebiliriz. Bu hafta iyi bir maç olacağını düşünüyorum. İyi bir rakiple oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Bu ligde ses getirebileceğimizi herkese gösterdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Taşdemir, geride kalan maçlarda yaptıkları hatalardan ders çıkarttıklarını da dile getirdi.

Yeşil-beyazlı futbolculardan Recep Aydın da ligde en alt sıradaki takımla oynamanın bile çok zor olduğuna dikkati çekerek, "Her maça aynı ciddiyette, çok çalışarak hazırlanıyoruz. Elimizden geleni her maçta çok iyi yapmaya çalışıyoruz. Diğer ekiplere göre daha olgun futbol oynayıp daha çok mücadele eden bir takım olarak gözüküyoruz. Bunu devam ettirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Öte yandan, sakatlık süreci geçiren kaleci Diogo Sousa ve Dejan Drazic'in kadroda olup olmayacağının maç günü netleşeceği belirtildi.

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