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Spor, Futbol

Hertha Berlin Piatek'i renklerine bağladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hertha Berlin, İtalya'nın Milan takımından Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı.

Mutlu Demirtaştan   | 30.01.2020
Hertha Berlin Piatek'i renklerine bağladı

Istanbul

Hertha Berlin Kulübü, 24 yaşındaki Piatek ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten transferin detaylarına ilişkin bilgi verilmese de Almanya basınında Hertha Berlin'in bu transfer için bonuslar dahil 27 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Ülkesinin Lechia Dzierzoniow, Zaglebie Lubin ve Cracovia ekiplerinde oynayan Piatek, daha sonra İtalya'da Genoa ile Milan formaları giydi.

Bu sezon Milan ile 20 maça çıkan Polonyalı milli futbolcu, 5 gol kaydetti.

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