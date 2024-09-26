Dolar
34.15
Euro
38.22
Altın
2,656.45
ETH/USDT
2,627.00
BTC/USDT
64,000.00
BIST 100
10,031.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Bodrum FK'de "son dakika golleri" üzüntüsü

Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında 2 maç kazanan Sipay Bodrum FK'da son dakikalarda yenilen gollerin üzüntüsü yaşanıyor.

Ali Ballı  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Bodrum FK'de "son dakika golleri" üzüntüsü

Muğla

Adana Demirspor ile 29 Eylül Pazar günü sahasında karşılaşacak yeşil-beyazlı ekipte Süper Lig tecrübesi bulunan oyuncularından takımın ikinci kaptanı Kenan Özer, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Adana temsilcisinin yaşadığı sorunlar nedeniyle herkes tarafından "zayıf halka" görüldüğünü ancak her takımın artılarının bulunduğunu dile getiren Kenan, Süper Lig'de kolay maç olmadığını vurguladı.

Sezonun 7. hafta karşılaşmasına da her maça olduğu gibi hazırlandıklarını dile getiren Kenan Özer, "Ligde 'Şu maçı kesin kazanırız' diyebileceğimiz hiç bir takım yok. Diğer takımlara nasıl ciddi şekilde hazırlanıyorsak, Adana Demirspor maçına da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geçen hafta deplasmanda aldığımız üç puanın ardından Adana maçını da kazanabilirsek bizim için çok güzel olacak." dedi.

Takımın lige alışmaya başladığını anlatan Kenan Özer, "Lige alıştıkça galibiyetler artacaktır. Bu ligde bir puan da çok önemli. İki maçta son dakika gollerini yemeseydik şu an çok farklı konuşabilirdik. Ama futbolun içinde bu da var. Futbol bu yüzden güzel. Doksanda yediklerimiz gibi attığımız goller de olacak. Maçın sonlarında yediğimiz golleri en aza indirmek istiyoruz. Zaten bizim adımıza mücadele kısmında bir problem yok ama konsantrasyon eksikleri bizi bir hayli üzüyor." diye konuştu.

Kenan Özer'in Bodrum FK kariyeri

Sipay Bodrum FK'nin 2022'de kadrosuna dahil olan Kenan Özer, Muğla ekibinin Süper Lig'e çıkmasına önemli katkı verdi.

Yeşil-beyazlı forma ile Süper Lig'de 4 maça çıkan 37 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 1 kez fileleri havalandırdı.

Kenan Özer, Adana Demirspor maçında forma giymesi durumunda Bodrum FK kariyerinde 72. maçına çıkacak.

Bodrum FK, ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 6 puanla 13. sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği yürüttü
MSB: (Lübnan'daki gelişmeler) Olası tahliye harekatı kapsamında ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır
Malatya'da 5 bin deprem konutu gelecek ay teslim edilecek
İklim değişikliğinin kahve üretim alanlarını da değiştirmesi bekleniyor
Yılan balığı neslinin devamı akarsulardaki yaşam alanlarının korunmasına bağlı

Benzer haberler

Bodrum FK'de "son dakika golleri" üzüntüsü

Bodrum FK'de "son dakika golleri" üzüntüsü

Eski milli futbolcu Fatih Sonkaya, Beşiktaş'ın Ajax'ı yeneceğini düşünüyor

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları, oynanan 9 maçla başladı

Filistin, 3 Ekim'de İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini bekliyor

Filistin, 3 Ekim'de İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini bekliyor
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç: Spor Toto gelirlerimiz 10 senede 100 kat azaldı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç: Spor Toto gelirlerimiz 10 senede 100 kat azaldı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla "Merhaba" dedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla "Merhaba" dedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet