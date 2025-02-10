Bodrum FK-Göztepe maçında gol çıkmadı

Muğla
Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi konuk etti.
Maçın 10. dakikasında Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top, Matsuki'nin önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarıya gitti.
28. dakikada sol kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında, topla ceza sahasına giren Puscas'ın vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.
41. dakikada sağ kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında Seferi topu Puscas'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
49. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahasında topla buluşan Dennis'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
55. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında sol kanatta topla buluşan Okita'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
56. dakikada hızlı gelişen Sipay Bodrum FK atağında Okita'nın vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
64. dakikada gelişen Göztepe atağında Ahmed Ildız'ın vuruşunda kaleci Diogo Sousa topa hakim oldu.
Karşılaşma, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.