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Spor, Futbol

Bodrum FK evinde Antalyaspor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında, Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Ali Rıza Akkır, Ali Ballı  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Bodrum FK evinde Antalyaspor ile berabere kaldı Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK ile Onvo Antalyaspor, Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda mücadele etti. 

İlk yarı

2. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında, ceza sahasına yapılan ortada Puscas'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

4. dakikadaki Bodrum FK atağında, ceza sahası önünden Celustka'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'den oyun alanına döndü.

13. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Bodrum FK atağında Fredy topu yerden ceza sahasına gönderdi. Kaleci Kenan Piric, Puscas'dan önce topa hakim oldu.

18. dakikadaki Antalyaspor atağında Soner Dikmen'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Larsson, ceza sahasına orta yaptı. Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top auta çıktı.

45+5. dakikadaki Antalyaspor atağında Van de Streek sağ kanattan ceza sahasına orta yaptı. Samudio'nun vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Van de Streek'in yeniden ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağa kaleci Sousa hakim oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikadaki Sipay Bodrum FK atağında ceza alanında karambol oluştu. Kale önünde Celustka, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

76. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında Fredy topu Taylan Antalyalı'ya aktardı. Taylan'ın ceza alanı çizgisinden vuruşunda, kaleci Kenan Piric topa hakim oldu.

86. dakikada Bodrum FK sol kanattan serbest vuruş kazandı. Fredy'nin kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'te kaldı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

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