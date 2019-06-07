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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Necip Uysal'ı istemediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Hüseyin Eroğul   | 07.06.2019
Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması

İstanbul

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Necip Uysal'ın yeni sezon hazırlık kampında takımla olacağı vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi: 

"Son günlerde yeni Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın takım kaptanlarımızdan Necip Uysal'ı takımda istemediği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu algının gerçekle ilişkisi olmadığı gibi sözleşmesi biten oyuncular dışında takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da henüz net bir karar verilmemiştir. Necip Uysal takımımızın kaptanlarındandır ve kadro planlamasına göre yeni sezon hazırlık kampında takımımızla birlikte olacaktır."

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