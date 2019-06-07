Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.79
BIST 100
93,555.99
Altın
1,346.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

A Milli Futbol Takımı, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile yarın oynayacağı maç için Konya'da kampta bulunan A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Basir Gülüm   | 07.06.2019
A Milli Futbol Takımı, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Konya

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile yarın oynayacağı maç için Konya'da kampta bulunan A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar eşliğinde türbeyi ziyaret eden futbolcular ve teknik heyet, burada Hazreti Mevlana'nın hayatı ve düşünceleriyle ilgili bilgi aldı.

Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua eden futbolcular, müzedeki eserleri de dikkatle inceledi.

Müzeyi ziyarete gelen vatandaşlar ise milli futbolculara yoğun ilgi gösterdi, fotoğraf çektirdi.

Gezinin ardından toplu fotoğraf veren milliler, daha sonra kamp yaptıkları otele döndü.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Fransa Hükümet Sözcüsü'nden 'Gazeteciler de hesap vermeli' açıklaması

Fransa Hükümet Sözcüsü'nden 'Gazeteciler de hesap vermeli' açıklaması

Fransa Açık'ta ana tablo kuraları çekildi

Fransa'nın Lyon kentinde patlama: 13 yaralı

Hollande Türkiye'yi turizmde örnek gösterdi

Hollande Türkiye'yi turizmde örnek gösterdi
Nadal, Fransa 'toprak'larında tarihe geçmek istiyor

Nadal, Fransa 'toprak'larında tarihe geçmek istiyor
Sarı yelekliler AP seçimleri öncesinde yeniden sokaklarda

Sarı yelekliler AP seçimleri öncesinde yeniden sokaklarda