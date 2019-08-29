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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan 'Mehmet Ekici' açıklaması

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici ile transfer görüşmesinde bulunulmadığı açıklandı.

Emre Doğan   | 29.08.2019
Beşiktaş'tan 'Mehmet Ekici' açıklaması

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici ile transfer görüşmesinde bulunulmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organları tarafından, kulübümüzün, Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgilendiği ve başkanımız Fikret Orman ile futbol direktörümüz Ali Naibi'nin Mehmet Ekici ile görüştüğü şeklinde yayınlanan haberler tamamıyla gerçek dışıdır. Başkanımız Fikret Orman ile futbol direktörümüz Ali Naibi, söz konusu futbolcu için herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmamıştır."

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