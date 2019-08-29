Euro
6.46
Dolar
5.83
BIST 100
96,030.47
Altın
1,536.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlanıyor
logo
Spor, Basketbol

Türk Telekom'da yeni başkan Yusuf Kıraç oldu

Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom'da başkanlık görevine Yusuf Kıraç seçildi.

Ömer Hakan Kibar   | 29.08.2019
Türk Telekom'da yeni başkan Yusuf Kıraç oldu

Ankara

Türk Telekom Kulübünden yapılan açıklamaya göre, başkent ekibindeki seçimler sonrasında yeni yönetim kurulu belirlendi.

Yusuf Kıraç başkanlığındaki yeni yönetim, şu isimlerden oluştu:

Asbaşkan: Savtekin Şentürk.

Basketbol şube sorumlusu: Mustafa Eser.

Basın sözcüsü: Hamdi Ateş.

Altyapı sorumlusu: Serhat Erkoç.

Üyeler: Serkan Çağatay (Muhasip), Yavuz Yıldırım, Ali Emir Eren ve Mehmet Beytur.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?
Jeopolitik ve demografik dinamikler arasında şekillenen Tlaib ve Omar olayı
AB'den kaçan İngiltere ABD'ye tutulabilir

Benzer haberler

Türk Telekom'da yeni başkan Yusuf Kıraç oldu

Türk Telekom'da yeni başkan Yusuf Kıraç oldu