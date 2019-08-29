Türk Telekom'da yeni başkan Yusuf Kıraç oldu

Ankara
Türk Telekom Kulübünden yapılan açıklamaya göre, başkent ekibindeki seçimler sonrasında yeni yönetim kurulu belirlendi.
Yusuf Kıraç başkanlığındaki yeni yönetim, şu isimlerden oluştu:
Asbaşkan: Savtekin Şentürk.
Basketbol şube sorumlusu: Mustafa Eser.
Basın sözcüsü: Hamdi Ateş.
Altyapı sorumlusu: Serhat Erkoç.
Üyeler: Serkan Çağatay (Muhasip), Yavuz Yıldırım, Ali Emir Eren ve Mehmet Beytur.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.