Euro
7.68
Dolar
7.03
BIST 100
99,431.34
Altın
1,705.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Loris Karius açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesi nedeniyle oluşabilecek zararlar konusunda tüm hukuki hakların saklı bulunduğunu bildirdi.

Emre Doğan   | 04.05.2020
Beşiktaş'tan Loris Karius açıklaması

Istanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında İngiltere temsilcisi Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Karius'un sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kontratını tek taraflı feshettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada ve ülkemizde koronavirüsün etkisinin arttığı ve sportif faaliyetlerin gerçekleşemez hale geldiği günden itibaren kulübümüzün kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool Kulübüne bildirmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyaz Saray: Halkın sağlığı Trump'ın en önemli önceliği
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 uzun süre bizimle olacak
KKTC'de 17 gündür yeni Kovid-19 vakası görülmedi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 306 arttı

Benzer haberler

Beşiktaş'tan Loris Karius açıklaması

Beşiktaş'tan Loris Karius açıklaması

Almanya'da futbol kulüplerine yapılan testlerde 10 kişide koronavirüs tespit edildi

Trabzonspor çalışmalara başladı

Loris Karius Beşiktaş'a büyük hayal kırıklığı yaşattı

Loris Karius Beşiktaş'a büyük hayal kırıklığı yaşattı
Loris Karius: Beşiktaş ile olan sözleşmemi feshettim

Loris Karius: Beşiktaş ile olan sözleşmemi feshettim
Futbol dünyasına damga vuran bedelsiz transferler

Futbol dünyasına damga vuran bedelsiz transferler