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Spor, Futbol, Koronavirüs

MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Halil İbrahim Avşar   | 05.05.2020
MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kulübün açıklamasında, dün Beştepe Tesisleri'nde tüm futbolcu, teknik ekip ve personele koronavirüs testi yapıldığı hatırlatılarak, "Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'dan MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" mesajı 

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "MKE Ankaragücü camiası! Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcunuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Fenerbahçe'den mesaj

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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