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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Göztepe maçıyla ilgili duruşma talepli itiraz

Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle duruşma talepli itiraz dosyasını TFF Tahkim Kurulu'na gönderildi.

Ercan Doğan   | 21.02.2020
Beşiktaş'tan Göztepe maçıyla ilgili duruşma talepli itiraz

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle duruşma talepli itiraz dosyasının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na gönderildiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile oynanan karşılaşmanın ardından, maça ilişkin itiraz başvurusunun 28 Ocak'ta Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na gönderilmek üzere TFF Başkanlığı'na iletildiği hatırlatılarak, şu görüşlere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu, 13.02.2020 tarihli toplantısının ardından almış olduğu kararı ve başvurumuzun reddedildiğine dair yazıyı, TFF Genel Sekreterliği'nin göndermiş olduğu karar yazısı ile tarafımıza iletti. İtirazlarımıza konu Yönetim Kurulu kararının temelinin, aksi yayıncı kuruluş görüntüleri ile kolaylıkla tespit edilebilen, yalan beyan içeren hakem raporlarına dayanmış olması ve Futbol Oyun Kuralları’nın amacına ve mantığına aykırı temele oturtulmuş olması sebebiyle konuyu 20.02.2020 tarihinde göndermiş olduğumuz duruşma talepli itiraz dosyamız ile TFF Tahkim Kuruluna taşımış bulunmaktayız."

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