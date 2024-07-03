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Trabzonspor Futbol Takımı, Macaristan kampında gerçekleştirilen antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta yeni transfer Rafa Silva, takıma katıldı

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı futbol takımına katıldı.

Emre Doğan  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Beşiktaş'ta yeni transfer Rafa Silva, takıma katıldı Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Portekizli futbolcu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile bir araya geldi.

Teknik ekip ve futbolcular, Rafa Silva'ya "Hoş geldin" diyerek başarı dileğinde bulundu.

Portekizli oyuncu, takım arkadaşlarıyla atletik performans ile esneklik, kuvvet ve dayanıklılık testinden geçirildi. Rafa Silva, sahada da antrenman yaptı.

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