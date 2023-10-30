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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurulun tarihi öne çekildi

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısının tarihinin, siyah-beyazlı camianın menfaatleri doğrultusunda öne çekildiğini açıkladı.

Süha Gür  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurulun tarihi öne çekildi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir." denildi.

Toplantının daha önce 10 Aralık Pazar günü, çoğunluk sağlanmaması halinde ise 17 Aralık Pazar günü yapılacağı ifade edilmişti.

Olağan idari ve mali genel kurul toplantısının ise 25 Kasım Cumartesi günü, çoğunluk sağlanamaması takdirde ise 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleşeceği kaydedildi.

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