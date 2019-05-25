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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Güneş dönemi 3 puanla sona erdi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek sezonu 65 puanla üçüncü tamamladı.

Ercan Doğan   | 25.05.2019
Beşiktaş'ta Güneş dönemi 3 puanla sona erdi

İstanbul

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek sezonu 3. sırada bitirdi.

Vodafone Park'taki karşılaşmada ilk yarıda Güven Yalçın ile etkili olan siyah-beyazlı ekip, devreyi 3-1 önde geçti. İkinci yarıda daha kontrollü oynayan Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Siyah-beyazlılar, 34. hafta sonunda 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 65 puana ulaşarak sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi mücadelesine katılacak Beşiktaş, elde ettiği üçüncülükle organizasyonda gruplarda yer alacak.

Şenol Güneş galibiyetle veda etti

Beşiktaş'ın başında son kez sahaya çıkan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takım teknik direktörlüğünü galibiyetle tamamladı.

2015-2016 sezonunda takımın başına geçen ve 2 şampiyonluk yaşayan Güneş yönetiminde Beşiktaş, 199 resmi karşılaşmada 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı.

Söz konusu 199 karşılaşmada 404 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 283 gol gördü.

Taraftarlar Şenol Güneş'i alkışlarla uğurladı

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son dakikalarında Şenol Güneş lehine tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, maçın bitmesinin ardından tezahüratlarını tekrarladı ve Güneş'i alkışlarla uğurladı.

Siyah-beyazlılar, soyunma odasına giden takımlarını ısrarla tribüne çağırdı. Taraftarların ısrarlı bekleyişi sonrası oyuncular sahaya dönerek tribünleri selamladı. Taraftarlar, alkışlarla oyunculara moral verdi.

Oyuncuların ardından Şenol Güneş de sahaya döndü ve taraftarları selamladı. Futbolcular, teknik direktör Güneş'i havaya attı.

Güneş, oyuncularla her tribünün önüne giderek taraftarlara sezonun son üçlüsünü de çektirdi.

Vodafone Park'ta üst üste 6. galibiyet

Bu sezon evinde zaman zaman kötü sonuçlara engel olamayan Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerek Vodafone Park'ta üst üste altıncı galibiyetine imza attı.

Seriye Atiker Konyaspor'u 3-2 yenerek başlayan siyah-beyazlı ekip; Göztepe'yi 1-0, Medipol Başakşehir'i 2-1, MKE Ankaragücü'nü 4-1, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 ve Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Güven Yalçın'dan ikinci "hat-trick"

Beşiktaş'ın ilk yarıdaki 3 golünü atan Güven Yalçın, bu sezon ikinci kez "hat-trick" yaptı.

Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor'u 7-2 yendiği karşılaşmada 3 gol birden atan 20 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa karşısında da aynı başarıyı gösterdi.

Genç oyuncu, sezonu ise 8 golle tamamladı.

Tribünlerde "Sergen Yalçın" sesleri

Maça fazla ilgi göstermeyen siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma boyunca "Sergen Yalçın" lehine tezahürat yaptı.

Şenol Güneş'in görevini tamamlamasının ardından yeni teknik direktör için arayışlara girecek Beşiktaş'ta taraftarlar, önceki maçlarda olduğu gibi takımın başında Sergen Yalçın'ı görmek istedikleri yönünde tezahüratta bulundu.

Bazı taraftarlar ise ismi Beşiktaş teknik direktör adayları arasında bulunan Abdullah Avcı aleyhine tezahürat yaptı.

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