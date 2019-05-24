Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep maçının stadı değişti

İstanbul
Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep arasında 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak rövanş maçının stadı değişti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, saat 21.00'de Osmanlı Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın Eryaman Stadı'na alındığı belirtildi.
Gazişehir Gaziantep, sahasında oynadığı play-off yarı final ilk maçını 2-0 kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.