Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.81
Dolar
6.08
BIST 100
86,072.28
Altın
1,284.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep maçının stadı değişti

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep arasında 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak rövanş maçının stadı değişti.

Emre Doğan   | 24.05.2019
Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep maçının stadı değişti

İstanbul

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep arasında 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak rövanş maçının stadı değişti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, saat 21.00'de Osmanlı Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın Eryaman Stadı'na alındığı belirtildi.

Gazişehir Gaziantep, sahasında oynadığı play-off yarı final ilk maçını 2-0 kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu
İran-ABD gerilimi: Jeo-ekonomik bakış
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi

Benzer haberler

'Süper Lig'i çok istiyoruz'

'Süper Lig'i çok istiyoruz'

Osmanlıspor son dakikaya kadar Süper Lig'i kovalayacak