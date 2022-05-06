Dolar
14.94
Euro
15.79
Altın
1,883.24
ETH/USDT
2,729.20
BTC/USDT
36,338.00
BIST 100
2,455.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Murat Kaya   | 06.05.2022
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki ilk 15 dakikası basına açılan idman, teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve pas çalışmaları yapılan ilk 15 dakikalık bölümde futbolcuların keyifli olduğu görüldü.

Sakatlıkları devam eden kaleci Mert Günok, Gökhan Töre ve Mehmet Topal antrenmana katılmadı.

Can Bozdoğan ve Umut Meraş'ın ise katılım sağladığı antrenman, basına açık bölümün ardından taktik çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanı siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı da izledi.

Son antrenman yarın

Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile yapılacak maçta, futbolcular Montero ve Rosier sarı kart cezalısı oldukları için görev alamayacak.

Siyah-beyazlı takım yarın son antrenmanı yapıp kampa girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'sıfır vaka politikasını ödünsüz sürdürme' mesajı
ABD'de Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısına sınırlama getirildi
Pfizer'in Kovid-19 hapının tekrar pozitif çıkan hastalara faydası konusunda kanıt yok
Türkiye'de 1253 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları