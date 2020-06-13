Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübünün 'Bırakmam Seni' kampanyasına bağışta bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübünün "Bırakmam Seni" kampanyasına bağışta bulundu.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Beşiktaş kulübünün ekonomik bağımsızlığını kazanmasını amaçlayan kampanyaya bağış yaptığını duyurdu.
Bağış yaptığına ilişkin fotoğrafını paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir Fenerbahçe taraftarı olarak asla 'BırakmamSeni' var ol Beşiktaş." ifadesini kullandı.
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