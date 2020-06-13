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Politika

Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübünün 'Bırakmam Seni' kampanyasına bağışta bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübünün "Bırakmam Seni" kampanyasına bağışta bulundu.

Barış Gündoğan   | 13.06.2020
Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübünün 'Bırakmam Seni' kampanyasına bağışta bulundu

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Beşiktaş kulübünün ekonomik bağımsızlığını kazanmasını amaçlayan kampanyaya bağış yaptığını duyurdu. 

Bağış yaptığına ilişkin fotoğrafını paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir Fenerbahçe taraftarı olarak asla 'BırakmamSeni' var ol Beşiktaş." ifadesini kullandı.


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