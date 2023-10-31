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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta başkan adayları, 1 Kasım'dan itibaren dilekçelerini sunabilecek

Beşiktaş Kulübünde 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacak isimler, yarından itibaren dilekçelerini divan başkanlığına sunabilecek.

Emre Doğan  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Beşiktaş'ta başkan adayları, 1 Kasım'dan itibaren dilekçelerini sunabilecek

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 26 Kasım-3 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulunda tüzüğümüzün 35. maddesi içeriğinde olan 'Başkan adayı olabilmek için genel kurula katılma hakkına sahip en az 250 üyenin adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi divan başkanlık kuruluna önermesi gerekir' hükmü gereği başkanlık öneri dilekçelerini divan başkanlık kurulumuza vermek isteyen üyelerimiz, şahsen ve kimlik ibrazı ile 1 Kasım 2023 Çarşamba gününden itibaren hafta içi 13.30-16.30 saatlerinde Tüpraş Stadyumu kulüp binasında bulunan divan başkanlık kurulumuza öneri dilekçelerini teslim edebilirler."

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