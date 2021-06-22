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Spor, Futbol

Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetimin anlaşamadığı yönünde haberlerin çıkması üzerine siyah-beyazlı taraftarlar, görevine devam etmesini istedikleri 48 yaşındaki çalıştırıcının evinin önünde toplandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 22.06.2021
Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı

Istanbul

Taraftarlar, Beşiktaş'ı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istiyor.

Yalçın'ı ikna etmek isteyen yaklaşık 100 kadar taraftar, teknik adamın Etiler'deki evinin önüne geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, burada Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu.

Polis, Yalçın'ın evinin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, taraftarlar ise başarılı çalıştırıcının kendileriyle görüşmesini bekliyor.

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