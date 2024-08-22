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Spor, Futbol

Beşiktaşlı Muleka, Al-Kholood'a kiralandı

Beşiktaş Kulübü, oyuncularından Jackson Muleka'yı Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Kholood'a kiraladığını duyurdu.

Süha Gür  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Beşiktaşlı Muleka, Al-Kholood'a kiralandı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan'dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur. Jackson Muleka'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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