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Spor, Futbol

Beşiktaşlı Masuaku'nun tedavisine başlandı

Beşiktaşlı futbolcu Arthur Masuaku'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Can Öcal  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Beşiktaşlı Masuaku'nun tedavisine başlandı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Lugano ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Arthur Masuaku'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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