UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü Beşiktaşlı Aboubakar'dan
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar'ın İsviçre ekibi Lugano'ya attığı kafa golü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın en iyisi seçildi.
İstanbul
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, haftanın golleri sıralamasında Aboubakar, Almir Kryeziu (Ballkani), Joshua King (Fenerbahçe) ve Benjamin Nygren'in (Nordsjaelland) önünde ilk sırayı aldı.
31 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, Lugano'nun 3-2 kazandığı maçta takımının iki golünü atmıştı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.