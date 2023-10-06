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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü Beşiktaşlı Aboubakar'dan

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar'ın İsviçre ekibi Lugano'ya attığı kafa golü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın en iyisi seçildi.

Yunus Kaymaz  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü Beşiktaşlı Aboubakar'dan

İstanbul

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, haftanın golleri sıralamasında Aboubakar, Almir Kryeziu (Ballkani), Joshua King (Fenerbahçe) ve Benjamin Nygren'in (Nordsjaelland) önünde ilk sırayı aldı.

31 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, Lugano'nun 3-2 kazandığı maçta takımının iki golünü atmıştı. ​​​​​​​

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