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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın yeni transferi Arroyo, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, İstanbul'a geldi.

Süha Gür  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Beşiktaş'ın yeni transferi Arroyo, İstanbul'a geldi Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Amsterdam'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 18 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı.

Genç oyuncu, havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara forma imzalarken, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Keny Arroyo, kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı.

Beşiktaş'ın, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Arroyo ile 4,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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