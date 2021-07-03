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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın kupaları başkentte

Beşiktaş Kulübünün bu sezon kazandığı kupalar, "Şampiyon Sensin Organizasyonu" kapsamında Ankara'da taraftarlarıyla buluştu.

Musa Samur   | 03.07.2021
Beşiktaş'ın kupaları başkentte

Ankara

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği ve Ankara Beşiktaşlılar Cemiyetinin Congresium Teras'ta organize ettiği etkinliğe Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları, Yatırımcıları ile Beşiktaşlı Hukukçular Derneği, siyah-beyazlı derneklerin başkan ve yöneticileri ile taraftarlar katıldı.

Beşiktaş Kulübünün bu sezon elde ettiği Süper Lig, Türkiye Kupası ve Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonluk kupalarının sergilendiği etkinlikte konserler verildi, sahne performansları sergilendi.

Marşlar ve tezahüratlarla şampiyonlukları kutlayan siyah-beyazlı taraftarlar, kupalarla fotoğraf çektirdi.

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