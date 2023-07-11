Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu

Bayern
Almanya kampını 3 hazırlık maçıyla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, müsabakaları Avusturya'da oynayacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, hazırlık maçlarında Almanya'dan Augsburg, Macaristan'dan Mezökövesd Zsory ve Fransa'dan Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı TSİ şöyle:
15 Temmuz Cumartesi:
16.00 Beşiktaş-Augsburg (Kufstein Arena)
18 Temmuz Salı:
19.00 Beşiktaş-Mezökövesd Zsory (MGG Arena)
21 Temmuz Cuma:
17.00 Beşiktaş-Strasbourg (MGG Arena)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.