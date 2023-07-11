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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Görev

Cüneyt Çakır, Kazakistan'ın Astana ile Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Can Öcal  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kazakistan'ın Astana kentindeki Astana Arena Stadyumu'nda oynanacak maç, Avusturya Futbol Federasyonundan Christian-Petru Ciochirca tarafından yönetilecek.

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