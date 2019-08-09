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Spor, Futbol

Beşiktaş'a Portekizli sol bek

Fransa Kulübü Guingamp, 24 yaşındaki futbolcusu Pedro Rebocho'nun satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.

Emre Doğan   | 09.08.2019
Beşiktaş'a Portekizli sol bek

İstanbul

Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp, Portekizli futbolcusu Pedro Rebocho'nun Beşiktaş'a kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonuyla siyah-beyazlı ekibe kiralandığı belirtildi.

Rebocho, bu sezon 2 haftası geride kalan Ligue 2'de 1 maça çıktı. Portekiz ekibi Benfica'nın altyapısından yetişen Pedro Rebocho, 2017-2018 sezonundan bu yana Guingamp forması giyiyordu.

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