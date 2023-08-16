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Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve kaleci Goran Karacic, Osijek ile yapacakları maç öncesi Opus Arena'da basın toplantısı düzenliyor.
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Neftçi Teknik Direktörü Mutu: Zor bir maç olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında Beşiktaş'ın konuğu olacak Neftçi'de teknik direktör Adrian Mutu, ilk maçtaki mağlubiyete rağmen futbolda her şeyin mümkün olduğunu söyledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Neftçi Teknik Direktörü Mutu: Zor bir maç olacak Fotoğraf: Kadir Kemal Behar/AA

İstanbul

Beşiktaş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Mutu, "Zor bir maç olacak. Bu tür oyunları oynamak oyuncular için iyidir. İki gol avantajını aradan kaldırmalıyız. Bunu aşmaya çalışacağız, futbolda her şey mümkündür. Beşiktaş'a karşı oynadığımızda herkes kaybedeceğimizi tahmin etmişti. İlk maçı kaybettik, evet. Maçta taraftarlarımıza iyi futbol göstermeye ve renklerimize saygı göstermeye çalışacağız. Avrupa Konferans Ligi'nde değil, Şampiyonlar Ligi'nde bu tür rakiplerle karşılaşıyorsunuz." diye konuştu.

Maça galibiyet için çıkacaklarını belirten Rumen teknik adam, "Sakat futbolcular hariç en iyi 11'le sahada olacağız. Kadromuz o kadar da geniş değil. Yeni transferlerin oynamasını bekliyoruz. Hem Avrupa kupalarında hem ligde başarılı olmak için kadronun geniş olması lazım. Buradaysa her maça galibiyet için çıkıyoruz. İlk maçın ilk yarısında takım elinden geleni yaptı ama takımımdan ikinci yarıdaki mücadelelerini bekleyeceğim. Rakibin kim olduğuna bakmayarak en iyi futbolu sergileyeceğiz. Bakü'deki maçın ikinci yarısında gösterdik ki futbol oynayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yuri Matias: "İlk maçtaki hataları tekrar etmemeye çalışacağız"

Basın toplantısında konuşan Brezilyalı oyuncu Yuri Matias ise şunları kaydetti:

"Galibiyet elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş, çok güçlü bir takım. Bu tür takımlarla oynamak bizim için güzeldir. Futbolda her şey mümkündür. İlk maçta kalemizde gördüğümüz goller takımın hatalarından oldu ama maçın ikinci yarısında gol pozisyonlarımız oldu. İlk maçta hatalar yaptığımızı biliyoruz. Bunu tekrar etmemeye çalışacağız."

Neftçi son antrenmanını gerçekleştirdi

Siyah-beyazlı ekip, oynanacak karşılaşma öncesi son antrenmanını Beşiktaş Stadı'nda gerçekleştirdi.

Azerbaycan temsilcisi, idmanın basına açık bölümünde ısınma ve pas çalışmaları yaptı.

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