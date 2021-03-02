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Spor, Futbol

Beşiktaş zorlu deplasmandan üç puanla döndü

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Mehmet Akif Parlak   | 02.03.2021
Beşiktaş zorlu deplasmandan üç puanla döndü Fotoğraf: Orhan Yoldaş / AA

Gaziantep

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

İlk yarı 

14. dakikada sol kanattan bindirme yapan Nsakala'nın ortasında Aboubakar, yükselip kafayı vurdu. Yerde seken top kaleci Ertaç Özbir'in üzerine gitti.

23. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın uzak direğe doğru vuruşunda, kaleci Utku topu ayağıyla son anda çelmeyi başardı.

38. dakikada Mustafa Eskihellaç ceza sahasının hemen dışından çok sert bir vuruş yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı 

58. dakikada Beşiktaş öne geçti. Aboubakar'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hutchinson, dar açıdan güzel bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

60. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta, arka direkte büyük bir karambol yaşandı. Topu önünde bulan Welinton'un vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.

76. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre, çalımlarla ceza sahasına doğru sokulup vuruşunu yaptı. Top direğin yanından az farkla auta çıktı.

85. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Gökhan Töre'nin vuruşunda, Karim Hafez son anda topa ayak koydu ve meşin yuvarlağın kaleye gitmesini önledi.

86. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın ortasında Tetteh'in indirdiği topla buluşan Chebake'in dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Utku gole izin vermedi.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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