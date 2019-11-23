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Spor, Futbol

Beşiktaş yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi.

Basir Gülüm,Abdullah Doğan   | 23.11.2019
Beşiktaş yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı Fotoğraf: Abdullah Coşkun/AA

Konya

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş

Süper Lig’in 12. haftasında, İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş takımları Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Konyasporlu Ferhat Öztorun (sağda) ile Beşiktaş oyuncusu Vida (sağ 2) mücadele etti. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

Karşılaşmanın ikinci yarısında Burak Yılmaz ile bir gol bulan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

Ligde 12. maçında 6. kez kazanan Beşiktaş, puanını 21'e çıkararak çıkışını sürdürdü.

Yenilmezlik serisi 6 maça çıktı

Beşiktaş, ligdeki yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan topladı.

Deplasmanda üst üste ikinci galibiyet

Sezonun ilk 3 dış saha maçını yenilgiyle tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda üst üste ikinci kez kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, dış sahada Antalyaspor'u 2-1 ve İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 3 yenilginin ardından MKE Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

İyi savunmasını sürdürdü

Beşiktaş, savunmasındaki başarılı futbolu İttifak Holding Konyaspor karşısında da sürdürdü.

Ligin ilk 6 haftasında 12 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, yenilmezlik serisi yakaladığı 6 maçta kalesinde sadeci bir gol gördü.

Beşiktaş, son 2 maçını gol yemeden tamamladı. 

Burak Yılmaz 3. kez fileleri havalandırdı

Takımının tek golünü kaydeden Burak Yılmaz, bu sezon ligdeki 3. golüne imza attı.

Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında penaltıdan fileleri havalandıran Burak, İttifak Holding Konyaspor karşısında ise 72. dakikada gol sevinci yaşadı.

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