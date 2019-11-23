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Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci

İngiltere Premier Lig'de Norwich City'nin deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünü atan Dennis Srbeny, asker selamlı gol sevincinde bulundu.

Berad Büyük   | 23.11.2019
Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci

İstanbul

Norwich City, Alman futbolcunun asker selamlı gol sevincini twitter hesabından paylaştı.

UEFA, Türk Milli Takımı oyuncularının Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vermesinin ardından, muhtemel siyasi provokasyon iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

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