Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci
İngiltere Premier Lig'de Norwich City'nin deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünü atan Dennis Srbeny, asker selamlı gol sevincinde bulundu.
İstanbul
Norwich City, Alman futbolcunun asker selamlı gol sevincini twitter hesabından paylaştı.
UEFA, Türk Milli Takımı oyuncularının Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vermesinin ardından, muhtemel siyasi provokasyon iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.