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Spor, Futbol

Beşiktaş Tyler Boyd'u transfer etti

Beşiktaş, ABD'li futbolcu Tyler Boyd'u transfer ettiğini açıkladı.

Erkan Tiryaki   | 15.07.2019
Beşiktaş Tyler Boyd'u transfer etti

İstanbul

Beşiktaş, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'in ABD'li hücum oyuncusu Tyler Boyd'u transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten saat 19.03'te yapılan açıklamada, "Vitoria Guimaraes Kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Geride kalan sezonun ikinci devresinde MKE Ankaragücü'nde kiralık forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçta 6 gol kaydetti.

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