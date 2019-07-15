Euro
6.44
Dolar
5.72
BIST 100
97,098.34
Altın
1,412.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Atatürk Havalimanı'nda 15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Barcelona, Japon yeteneği renklerine bağladı

İspanyol kulübü Barcelona, 20 yaşındaki futbolcu Hiroki Abe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 15.07.2019
Barcelona, Japon yeteneği renklerine bağladı

Ankara

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, Japon forvet oyuncusu Hiroki Abe'yi Kashima Antlers'ten transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1,1 milyon avro karşılığında transfer edilen 20 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

2018'de Japonya Birinci Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçilen Abe'nin, B takımında oynayacağı ve serbest kalma bedelinin 40 milyon avro olacağı belirtildi.

Japonya Milli Takımı formasını 3 kez giyen futbolcunun A takıma yükselmesi halinde, serbest kalma bedelinin de 100 milyon avroya çıkacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

Barcelona, Japon yeteneği renklerine bağladı

Barcelona, Japon yeteneği renklerine bağladı

Barcelona yılın transferini tanıttı

Barcelona'da yılın transferi gerçekleşti

16 yaşındaki genç yetenek Barcelona'da

16 yaşındaki genç yetenek Barcelona'da
Pique'nin vergi kaçırma cezası onandı

Pique'nin vergi kaçırma cezası onandı
PSG'de Neymar krizi

PSG'de Neymar krizi