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Spor, Futbol

Beşiktaş transfer çalışmalarını "sakin ve dikkatli" yapacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat,"Beşiktaş için gereken her şey yapılacaktır. Çok sakin ve dikkatli gideceğiz transferlerde. Vaktimiz var, bu vakti ve nakdi doğru kullanacağız." dedi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Beşiktaş transfer çalışmalarını "sakin ve dikkatli" yapacak

İstanbul

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde yaptığı olağanüstü üyelik ve sicil kurulu seçimlerinde oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezondan çok umutlu olduklarını belirten Arat, "Hocamızla toplantı yaptık. Çok iyi hazırlıklarımız var. Yarın sezon açılışı olacak. Çok umutluyuz. Transfer komitemiz ciddi çalışma yapıyor. Beşiktaş iyi çalışıyor. Allah bizi mahcup etmez inşallah, yeni sezon hayırlı uğurlu olur. Tüm camiamıza yeni sezonda başarılar diliyorum. Arkadaşlarımın çalışmalarını destekleyin. Hepimizin hataları, iniş çıkışları olabilir. Böyle fedakar yöneticilerimiz var, Beşiktaş buna sahip çıksın. Bu her zaman bir araya gelmez. Hüseyin beyin transfer çalışmalarını camianın desteklemesini istiyorum. Son derece hassas götürüyorlar. Beşiktaş için gereken her şey yapılacaktır. Çok sakin ve dikkatli gideceğiz transferlerde. Vaktimiz var, bu vakti ve nakdi doğru kullanacağız." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu Rafa Silva transferine de değinen Arat, "Hüseyin bey, Rafa Silva için uzun zamandır çalışıyordu. Bu transferin pek mümkün olmadığı görünüyordu, Suudi Arabistan devredeydi. Hüseyin beyin diyalogları ve kurduğu ortam, sporcunun kendisine ve Beşiktaş'a olan güveni işi süratlendirdi. Beşiktaş camiasına önemli katkılar yaparak bu transferi gerçekleştirdi. Camiamız bundan gurur duysun, böyle bir yöneticimiz olduğu için biz çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise siyah-beyazlı taraftarların çok daha iyi günler göreceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bugünler kötü günlerden kurtulduğumuz günler. Çok daha iyi günler görecek Beşiktaş taraftarı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Tek arzum, desteklemeleri. Yeni sezon formalarımızı taraftarın alması. Sosyal medyada çok fazla asılsız ve imkansız transfer haberleri çıkıyor. Bunlara itibar etmesinler. Mitrovic mesela, 50 milyon avroya gitmiş bir oyuncu Beşiktaş için yazılıyor. Bu sadece Beşiktaş için değil herhangi bir Türk kulübü için mümkün değil."


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