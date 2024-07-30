Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü Eyüpspor'a kiraladı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Eyüpspor Kulübüne geçici transfer olmuştur. Tayfur Bingöl'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı formayla geçen sezon 17 resmi maçta görev alırken, fileleri bir kez havalandırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.