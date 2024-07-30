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Spor, Futbol

Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü Eyüpspor'a kiraladı

Beşiktaş Kulübü, sağ bek oyuncusu Tayfur Bingöl'ü Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a kiraladı.

Ercan Doğan  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü Eyüpspor'a kiraladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Eyüpspor Kulübüne geçici transfer olmuştur. Tayfur Bingöl'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı formayla geçen sezon 17 resmi maçta görev alırken, fileleri bir kez havalandırdı.

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