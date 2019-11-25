Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
105,505.30
Altın
1,464.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündeminde ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında Arnavut Jorgji düdük çalacak

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle yapacağı karşılaşmayı Arnavut hakem Jorgji yönetecek.

Ercan Doğan   | 25.11.2019
Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında Arnavut Jorgji düdük çalacak

İstanbul

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.

Beşiktaş ile Slovan Bratislava arasındaki karşılaşma, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma
PKK/PYD ile mücadele bağlamında Türkiye'nin Rusya ve ABD ilişkileri
İran'ın kronik sorunları protestoları tetikliyor
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco

Benzer haberler

Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında Arnavut Jorgji düdük çalacak

Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında Arnavut Jorgji düdük çalacak

Getafe deplasmandan bir puanla döndü

Beşiktaş'ta liderlik hesapları başladı

Beşiktaş yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı

Beşiktaş yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı
Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou Türkiye'de mutlu

Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou Türkiye'de mutlu
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu