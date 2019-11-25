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Agüero birkaç hafta forma giyemeyecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız futbolcusu Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta görev yapamayacak.

Yunus Kaymaz   | 25.11.2019
Agüero birkaç hafta forma giyemeyecek

İstanbul

Teknik direktör Pep Guardiola, düzenlediği basın toplantısında, Chelsea maçında sakatlanan Arjantinli yıldızın 7 Aralık'ta oynanacak Manchester United derbisi de dahil birkaç maçta takımdaki yerini alamayacağını kaydetti. 

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Sergio Agüero, 13 gol attı.


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