Agüero birkaç hafta forma giyemeyecek
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız futbolcusu Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta görev yapamayacak.
İstanbul
Teknik direktör Pep Guardiola, düzenlediği basın toplantısında, Chelsea maçında sakatlanan Arjantinli yıldızın 7 Aralık'ta oynanacak Manchester United derbisi de dahil birkaç maçta takımdaki yerini alamayacağını kaydetti.
Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Sergio Agüero, 13 gol attı.
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