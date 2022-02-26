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Spor, Futbol

Beşiktaş Sivas deplasmanında 3 puanın sahibi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçı, 3-2 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Göksel Cüneyt İğde   | 26.02.2022
Beşiktaş Sivas deplasmanında 3 puanın sahibi Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

4. dakikada Fajr'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Beşiktaş defansı altıpasta kafayla topu kornere gönderdi.

8. dakikada Pedro Henrique'nin sağ kanattan sert ortasında Montero, Yatabare'den önce topa kafayla müdahale etti.

12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren Ghezzal içeri çevirdi. Savunmanın müdahalesi sonrası Atiba, Alex Teixeira'ya pasını verdi. Bu futbolcu da bekletmeden boş durumdaki Batshuayi'yi gördü. Batshuayi, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

14. dakikada Cofie'nin ceza yayının gerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla kalecinin sağından auta gitti.

23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ortasına altıpasın önünde iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarıya çıktı.

26. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Uğur Çiftçi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasına altıpasta defansa rağmen iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

35. dakikada Beşiktaş sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Ghezzal'ın ortasında altıpasın önünde iyi yükselen Welinton'un kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Sonrasında kaleci Muammer Yıldırım çıkarak topu kontrol etti.

43. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Umut Meraş'ın soldan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Ghezzal, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

ikinci yarı

61. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Fajr'in direkt kaleye kavisli gönderdiği top, direğin üstünden az farkla auta gitti.

62. dakikada sol kanattan yine Fajr'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.

73. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sivasspor ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem VAR'a gitti. Hakan Arslan'ın topa eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Batshuayi, kalecinin sağından meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-3.

78. dakikada Kenan Karaman ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Kaleci Muammer Yıldırım, sağına uzanarak topu tokatladı.

80. dakikada Beşiktaş, ceza yayının solundan serbest vuruş kazandı. Güven Yalçın'ın direkt kaleye gönderdiği top yan direğe çarparak auta çıktı.

85. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Beşiktaş ceza sahasında yaşanan karambol sonrası hakem VAR'a gitti. Yapılan inceleme sonrasında Josef'in topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fajr, penaltıyı gole çevirdi: 2-3.

87. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Batshuayi'nin şutunda, kaleci ayaklarıyla topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+4. dakikada sol çaprazda topla buluşan Güven Yalçın'ın vuruşunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Karşılaşma 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

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