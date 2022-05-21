Dolar
15.91
Euro
16.79
Altın
1,846.43
ETH/USDT
1,973.00
BTC/USDT
29,385.00
BIST 100
2,372.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş sezonu 1 puanla noktaladı

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayarak tamamlayan Beşiktaş, 1 puana razı oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 21.05.2022
Beşiktaş sezonu 1 puanla noktaladı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Vodafone Park'ta 42. dakikada Rahmanovic'in attığı gole 90+1. dakikada Kenan Karaman'ın golüyle cevap veren Beşiktaş, sezonu 59 puanla bitirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 38 haftalık süreçte 15 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

Ismael iç sahada 5 puan topladı

Beşiktaş'ta 31. hafta itibarıyla göreve başlayan teknik direktör Valerien Ismael, Vodafone Park'ta sezonu 1 puanla noktaladı.

İç sahadaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Ismael yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, daha sonra Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda Kasımpaşa'ya 3-0 yenilirken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Ismael, siyah-beyazlı taraftarların önünde sezonu kapattığı maçta ise Konyaspor'a 1-1 berabere kalarak, Dolmabahçe'de 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 5 puan toplayabildi.

Larin'e ıslıklı veda

Beşiktaş'ta bu sezon sözleşmesi sona erecek isimler arasında yer alan ve henüz siyah-beyazlı kulüple anlaşma sağlayamayan Cyle Larin oyundan alınırken seyirciler tarafından yuhalandı.

60. dakikada yerini Güven Yalçın'a bırakan Kanadalı oyuncu kulübeye gelirken, Beşiktaşlı taraftarlar yuhalayarak tepki gösterdi.

Çebi ve yönetime tepki

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın son bölümünde başkan Ahmet Nur Çebi aleyhine tezahüratlar yaptı.

Siyah-beyazlı futbolseverler zaman zaman "Yönetim istifa" ve "Trabzon'a başkan olsana" şeklinde tezahüratlarla yönetime tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarların tepkisi maç sonunda da devam etti.

Vida taraftara veda etti

Siyah-beyazlı kulüpte 4. sezonunun sonunda sözleşmesi sona eren ve devam etmesi beklenmeyen Domagoj Vida maçın ardından sahaya girerek Beşiktaşlı taraftarlarla vedalaştı.

Siyah-beyazlı taraftarların tribünlere çağırdığı Hırvat futbolcu, bütün tribünleri dolaşarak izleyicileri selamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1264 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi

Benzer haberler

Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldı

Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldı

Fenerbahçe sezonu farklı galibiyetle kapattı

Beşiktaş sezonu 1 puanla noktaladı

Kasımpaşa, Altay deplasmanında rahat kazandı

Kasımpaşa, Altay deplasmanında rahat kazandı

Sivasspor sahasında galip

Sivasspor sahasında galip
İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü yine Foden kazandı

İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü yine Foden kazandı