Dünya üçüncüsü milli boksör Elif Güneri, Karabük'te çiçeklerle karşılandı
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda dünya üçüncüsü olan milli boksör Elif Güneri, memleketi Karabük'e geldi.
Karabük
Milli boksör Güneri'ye, şehirlerarası otobüs terminalinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, arkadaşları ve sporcular karşılama organizasyonu düzenledi.
Kendisine çiçek verilen Güneri, yakınları ve arkadaşlarıyla tek tek selamlaştı.
Güneri, gazetecilere, bronz madalya kazandığı için buruk olduğunu söyledi.
Dünya şampiyonluğuna çok yakın olduğunu belirten Güneri, "Güzel maçlar yaptım ama yarı final maçında maalesef 3-2 yenildim. Hayallerimin arasında gerçekten bu yoktu. En azından ülkeme ve şehrime madalya kazandırdığım için mutluyum." dedi.
Güneri, Karabük halkının sıcakkanlı olduğunu dile getirerek, "Halkımız her zaman beni bağrına basmıştır. Daha önce de bu şekilde karşılamalar oldu. Her birinin yeri başka. Buraya gelen herkese teşekkür ederim. Bizim hayat felsefemiz belli; sadece çalışmak, çok ve verimli çalışmak. Gençler çok ve verimli çalışsınlar. İnansınlar. İnşallah bir gün onlar da benim gibi ülkemize ve şehirlerine derece getirecekler." ifadelerini kullandı.
Antrenör Baykan Arslan ise Dünya Şampiyonası'nda milli takım olarak tarihi bir başarıya imza attıklarını vurgulayarak, "Görevli olduğum takımda 5 altın ve 2 bronz madalya aldık. Spor tarihinde böyle bir başarı yok. 120 bin nüfusumuzu bayraklarla sokağa dökmeyi düşünüyorduk ama bunu başaramadık. Bunu yapabilecek gücümüz var. Bundan sonra da kampımız devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
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