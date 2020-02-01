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Spor, Futbol

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile ilk maçında kazandı

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

Muhittin Sandıkçı   | 01.02.2020
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile ilk maçında kazandı Fotoğraf: Onur Çoban / AA

Rize

Çaykur Rizespor - Beşiktaş

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 20. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaştı. Çaykur Rizesporlu futbolcu Ivanildo Fernandes (64), bir pozisyonda Beşiktaşlı oyuncu Abdoulay Diaby (sağda) ile mücadele etti. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

İlk yarı

13. dakikada sağdan ceza sahasına giren Hutchinson, topu Burak Yılmaz'ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun kontrol pasında penaltı noktası üzerinde Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

22. dakikada Caner Erkin'in kafa ile geri pasında Karius'tan önce araya girerek topu önüne indiren Skoda'nın sağ çaprazdan vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

29. dakikada Beşiktaş öne geçmeyi başardı. Ljajic'in ara pasında ceza sahasına giren Hutchinson, bekletmeden topu penaltı noktası üzerindeki Burak Yılmaz'a çıkardı. Burak, bekletmeden plase vuruşla topu kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gönderdi: 0-1.

36. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Moroziuk'un sağdan ortasında Ruiz'in kafasından seken topu iyi takip eden Skoda, ceza sahası içerisinde kaleci Karius'tan önce araya girerek kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ile paslaşan Caner Erkin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

60. dakikada Abdullah Durak'ın defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Umar, ceza sahasına girip kaleci Karius'la karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırttığı top, yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 

70. dakikada Garmash'ın ara pasında ceza sahası dışı sol çaprazda Umar'ın bekletmeden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

79. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Ljajic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül'ün sert vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti: 1-2.

90+4. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Boriachuk'un ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Karius'tan seken meşin yuvarlağı defans kornere çeldi.

Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.


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