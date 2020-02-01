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Spor, Futbol

Adana Demirspor, Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, sağ bek Tarık Çamdal'ın transfer edildiğini duyurdu.

İbrahim Erikan   | 01.02.2020
Adana Demirspor, Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı

Adana

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, sağ bek Tarık Çamdal'ın transfer edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün sona eren ara transfer dönemi içinde 28 yaşındaki Tarık Çamdal ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Daha önce Eskişehirspor ve Galatasaray'da da forma giyen oyuncu, dün Antalyaspor'la olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti.


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