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Spor, Futbol

Beşiktaş Rosier'i kadrosuna dahil etti

Beşiktaş Fransız sağ bek Valentin Rosier'i transfer etti.

Ercan Doğan   | 02.10.2020
Beşiktaş Rosier'i kadrosuna dahil etti

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan paylaşımla 24 yaşındaki oyuncunun transferi duyuruldu.

Kulübün paylaşımında, "Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. Beşiktaş'a hoş geldin Rosier!" ifadelerine yer verildi.

Mesajda ayrıca Rosier'in "Merhaba Beşiktaş ben Valentin" sözleri kullanıldı.

Futbol kariyerine ülkesinin Rodez ekibinde başlayan Rosier, Dijon deneyiminin ardından geçen sezon başında Portekiz'in Sporting takımına transfer olmuştu.

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