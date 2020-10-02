Beşiktaş Rosier'i kadrosuna dahil etti

İstanbul
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan paylaşımla 24 yaşındaki oyuncunun transferi duyuruldu.
Kulübün paylaşımında, "Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. Beşiktaş'a hoş geldin Rosier!" ifadelerine yer verildi.
Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. ¯\_(ツ)_/¯— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 2, 2020
🦅 Beşiktaş'a hoş geldin Valentin Rosier! pic.twitter.com/LukpHq0Q0O
Mesajda ayrıca Rosier'in "Merhaba Beşiktaş ben Valentin" sözleri kullanıldı.
Futbol kariyerine ülkesinin Rodez ekibinde başlayan Rosier, Dijon deneyiminin ardından geçen sezon başında Portekiz'in Sporting takımına transfer olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.