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Spor, Futbol

Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde ilk çalışmasını yaptı

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Emrah Oktay  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde ilk çalışmasını yaptı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Ardında 5'e 2 top kapmayla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 16.00'da Tüpraş Stadı'nda RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Antrenmanı başkan Çebi de takip etti

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi.

Başkan Çebi, takımın başında ilk antrenmanına çıkan Rıza Çalımbay ile idman öncesi bir araya geldi. Bir süre sohbet ettiği Çalımbay'a başarılar dileyen Çebi, ardından siyah-beyazlıların idmanını takip etti.

Rıza Çalımbay'ın camiaya şans getirmesini temenni eden Ahmet Nur Çebi, şunları dile getirdi:

"Maalesef şansın yanımızda olmadığı, seçim atmosferi ve olumsuzlukların oyuncularımızı etkilediği bir dönemde, hiçbir koşul öne sürmeden, bu tür konuları takdirimize bırakan hocamıza başarılar diliyor, gelişinin camiamıza şans getirmesini temenni ediyorum. İlk antrenmanında hocamızın yanında olmak istedim. Son güne kadar destek olacağımı kendisine ilettim. Başarıya ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde hocamızın birlik ve beraberliğe katkı vereceğinden şüphem yok. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun.”

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